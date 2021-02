Entscheidung gefallen: Bayerntalent Musiala will für DFB spielen

Jamal Musiala - Bayerns Rekord-"Jüngster"

Jamal Musiala schrieb mit seinem Treffer zum 2:0 bei Lazio Rom ein Stück Champions-League-Geschichte: Mit 17 Jahren und 363 Tagen ist er der jüngste deutsche Torschütze in der Champions-League-Geschichte. Auch in der Bundesliga ist er derzeit der jüngste Torschütze in der Bayern-Historie, daneben der jüngste Bundesligadebütant des Klubs.

Geboren 2003 in Stuttgart, aufgewachsen in Fulda, kam Musiala, Sohn eines Nigerianers und einer Deutschen, mit sieben Jahren nach England. Grund war ein Auslandsstudium der Mutter. Dort fiel er Scouts des FC Southhampton und später des FC Chelsea auf. Ab 2011 spielte er in den Nachwuchsteams des Londoner Klubs, unter anderem gemeinsam mit Jude Bellingham von Borussia Dortmund.

2019 verpflichtete der FC Bayern München das damals 16-jährige Supertalent, zunächst für die Nachwuchsteams. Unter Trainer Hansi Flick folgten die ersten Profieinsätze. Flick fördert Musiala, betont aber immer wieder, dass junge Spieler behutsam aufgebaut werden müssen. Am Freitag wird Musiala 18.