Entscheidung fällt im Elfmeterschießen: Italien steht im Finale

Das Duell wurde von Beginn an feurig und auf höchstem Niveau geführt. Italien suchte die Lücke im Spiel der Spanier und schon in der vierten Minute ging es mit einem gefährlichen Konter scharf aufs Tor von Unai Simón. Der Schuss von Nicolò Barella landete am Pfosten, wäre allerdings auch Abseits gewesen. Während die Squadra Azzurra viel Druck aufbaute, versuchten die Spanier das Spiel zu beruhigen und fortan eigene Akzente zu setzen. Ferrán Torres versuchte es mit einem Fernschuss, der links am Kasten von Gianluigi Donnarumma vorbei stob. Insigne (18.) prüfte dagegen Simón mit einem Chipball, der war bereit und vor Stürmerstar Ciro Immobile am Spielgerät. Beide Teams setzten auf einen Fehler der anderen.

Olmo kann überzeugen

Einer der auffälligsten Spieler war in der ersten Hälfte Spaniens Dani Olmo. Der Akteur von RB Leipzig hatte sich mehrfach vor dem italienischen Tor gut in Szene gesetzt. In der 25 Minute musste Donnarumma mit einer Glanzparade die Null bei seinem Schuss aus zentraler Position retten. Ein zählbarer Abschluss wollte aber auch dem 23-Jährigen nicht gelingen. Kurz vor der Pause jagte dann Spinazolavertreter Emerson das Leder noch ans Lattenkreuz. Trotz dominantem spanischem Ballbesitzfußball und leidenschaftlich geführten Zweikämpfen der Italiener, gespickt mit schnellen Kontern, ging es mit 0:0 in die Pause.