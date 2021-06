England schickt Löw in Bundestrainer-Rente

Der ersehnte Triumph: WM 2014

Die passende Antwort gibt die DFB-Auswahl bei der WM 2014 in Brasilien: Nach etwas holprigem Turnierstart mit Remis gegen Ghana (2:2) und einem glücklichen Achtelfinal-Sieg gegen Algerien (2:1 nach Verlängerung) kommt die Mannschaft in einen unvergesslichen Lauf. Gastgeber Brasilien wird in einem historischen Match mit 7:1 deklassiert. Im Finale besiegen die Deutschen Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung, Götze schießt das "goldene" Tor und trägt sich zusammen mit Löw in die Geschichtsbücher ein. Zum Mythos werden auch der WM-Geist von "Campo Bahia" und Löws morgendliche Joggingrunden barfuß am paradiesischen Strand.