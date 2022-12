England - Frankreich | 10.12., 20 Uhr | Livereportage

Bei diesem Duell schnalzen Fußballfans und Fußballromantiker mit der Zunge! England, Mutterland des Fußballs, trifft auf den amtierenden Weltmeister aus Frankreich.

Die "Three Lions" von Trainer Gareth Southgate haben bislang ein starkes Turnier gespielt. Nicht zuletzt der 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen den Senegal untermauerte die Ambitionen des Teams um Dortmunds Mittelfeldyoungster Jude Bellingham.

Mbappé will weiter treffen

Die Franzosen setzten sich in ihrem Achtelfinalspiel ebenfalls souverän durch - gegen Polen hieß es am Ende 3:1. Stürmerstar Kylian Mbappé führt mit fünf Treffern die WM-Torschützenliste an und will weiter treffen - am liebsten schon gegen die Engländer.

Wir übertragen die Partie am Samstag ab 20 Uhr live und in voller Länge in der Livereportage.