Engländerinnen nach 4:0-Spektakel gegen Schweden im EM-Finale

Die englischen Frauen haben bei der Fußball-EM im eigenen Land das Endspiel erreicht. Die Lionesses setzten sich in einem furiosen Halbfinale in Sheffield am Abend mit 4:0 (1:0) gegen Schweden durch und stehen erstmals seit 2009 im EM-Finale.