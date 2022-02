Endspurt in der Zwischenrunde für die Volleys Herrsching

Gegner im letzten Zwischenrundenspiel ist Königs Wusterhausen, das nach dem 0:3 gegen Lüneburg zwei Punkte hinter dem GCDW liegt. "Jetzt haben wir in jedem Fall ein Finale um Rang zwei in unserer Gruppe", freut sich Herrschings Trainer Max Hauser. Die Platzierung entscheidet über den Gegner im Viertelfinale, der wird nach der Tabellenreihenfolge vergeben. Bisher haben die Oberbayern in der Zwischenrunde vier von fünf Spielen für sich entscheiden können.

Volleys Herrsching wollen trotz schwieriger Saison ins Halbfinale

Nichts soll bei den Herrschingern dem Zufall überlassen werden. Diese Saison war schließlich schon kompliziert genug. "Am Anfang vom Jahr war der Zuschauerzuspruch noch super mit 1.500 Besuchern ein paar Mal", erzählt Hauser, da wäre es "so wichtig angesprungen". Dann aber "kam schon wieder diese Welle und dann ging's wieder von vorne los", klagt der Coach.

Im Januar war die Hauptrunde nämlich coronabedingt nur zwei Spiele vor ihrem Abschluss beendet worden. Stattdessen einigte man sich auf die direkte Austragung einer Zwischenrunde mit acht Vereinen in zwei Gruppen und anschließende Viertel- und Halbfinalpartien. Letztere sind das Ziel der Herrschinger Volleyballer.

Hoffnung auf Zuschauer und die Zukunft in München

Schließlich sind die Ansprüche des GCDW trotz der Bremse durch die Pandemie und Geisterspiele gestiegen. Was bleibt, sei "in erster Linie mal ein finanzielles Problem", erklärt Hauser. Dazu vermisst er "die Stimmung und die Zuschauer".

Die ferne Zukunft der Herrschinger soll in der Landeshauptstadt liegen. Deswegen spielen sie bereits jetzt immer häufiger im Münchner Audi Dome. "Es ist super schön, da drin zu spielen", sagt der Herrschinger Trainer. Jetzt ginge es "halt darum, den zu füllen", das traut er sich "in normalen Zeiten" durchaus zu. Da trifft es sich gut, dass der Coach des GCDW "einfach zuversichtlich" ist, "dass es auch wieder einmal nach oben gehen wird".