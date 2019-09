Endspurt auf dem Bundesliga-Transfermarkt

Im Sommer wurden zwar schon einige spektakuläre Transfers getätigt, aber noch können alle Bundesliga-Klubs auf dem Markt zuschlagen und ihren Kader für die Fußball-Saison 2019/20 aufrüsten.

Dr. Gregor Reiter, der Geschäftsführer der Deutschen Fußballspieler-Vermittler-Vereinigung (DFVV), betonte: "Bis Montag, 18.00 Uhr müssen die Transfers abgeschlossen sein. Bis dahin müssen die Unterlagen im Transfersystem TMS hochgeladen sein, sonst kommt der Wechsel nicht zustande."

Keller bestätigt Neuzugang für Regensburg

Jahn Regensburg wird beispielsweise am letzten möglichen Transfertag noch einen Spieler verpflichten, bestätigte Christian Keller, der Geschäftsführer des Zweitligisten Jahn Regensburg. Am Montagmorgen sind noch die letzten Details zu klären, dann erst wird der Name des Neuzugangs verraten. "Aber die Summe wird nicht groß in die Höhe gehen", so der 40-Jährige.

Noch laufen also die Telefone heiß bei den Klubs. Täglich melden sich laut Keller zwischen 50 bis 80 Spielerberater bei den Vereins-Verantwortlichen.