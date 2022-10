Endgültig Luxussport? Skifahren dieses Jahr deutlich teurer

In den Skigebieten hofft man derzeit noch mehr als sonst auf einen schneereichen Winter, denn durch die Energiekrise wären die Kosten, die ständig laufende Schneekanonen nun verursachen würden, kaum mehr zu stemmen. Neben der Beschneiung machen ihnen Spritpreise für Pistenraupen und teure Ersatzteile zu schaffen - in der Folge steigen die Preise fürs Skifahren nun empfindlich.

In Österreich bis zu zehn Prozent mehr für die Liftkarte

In österreichischen Skigebieten schlagen Liftkarten in diesem Jahr mancherorts mit bis zu zehn Prozent mehr zu Buche. Seilbahnvertreter rechnen dort in einigen Regionen mit einem durchschnittlichen Plus von etwa acht Prozent für den Winter. Dennoch liege die Steigerung unter der aktuellen Inflationsrate, so Branchenvertreter Franz Hörl von der Wirtschaftskammer, denn die die Verbraucherpreise in Österreich lagen im September 10,5 Prozent über den Vorjahreswerten.

Nach der Pandemie beutelt nun die Energiekrise die Skigebiete

In St. Anton in Tirol, dem größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs, wird die Tageskarte künftig 67 statt 61 Euro kosten. Im Salzburger Land steigen die Ticketpreise in den großen Wintersportorten zwischen 6,5 und 11 Prozent. "Nach zwei Pandemiejahren sind die aktuellen Energiekosten die nächste Herausforderung für die Skigebiete, sagte Helmut Holzinger, Chef der Bergbahnen Hinterstoder und Wurzeralm in Oberösterreich. Diese höheren Kosten werde man aber "nicht eins zu eins an Kunden weitergeben". Die Saisonkarte werde um acht Prozent teurer.

Auch in Bayern steigen die Preise für den Pistenspaß

In Bayern sieht es nicht viel anders aus. Im Skigebiet Garmisch-Classic kostet der Tagesskipass 55 Euro in der Nebensaison, über Weihnachten und Fasching 57 Euro - rund zehn Prozent mehr als letztes Jahr. Auch im Skigebiet Sudelfeld ist der Preis um zehn Prozent auf 45 Euro inklusiv Parkplatzgebühr gestiegen. Den größten Preissprung auf 49 Euro gibt es im Skigebiet Jenner-Königssee - fast 20 Prozent teurer als letztes Jahr. Damit wollen die Betreiber aber auch den Bau eines kleinen Kraftwerks an der Talstation finanzieren, um eigenen Strom zu produzieren.

Am Arber wird das Tagesticket heuer 39 statt 36 Euro kosten. An der Steinplatte bei Reit im Winkl wird ebenfalls erhöht, wenn auch moderat: Hier kostet der Tagespass dieses Jahr drei Euro mehr als in der letzten Saison.

Andere Skigebiete in Bayern geben momentan noch keine Auskunft, wie es im Winter laufen wird. In Sankt Englmar warte man die weitere Lage ab, sagte heute Liftsprecher Karl Dietl dem BR. In Mitterfirmiansreut wartet man eine Tagung des Verbands Deutscher Seilbahnen ab, die Ende nächster Woche stattfindet. "Wir schauen mal, welche Informationen und Handreichungen da für den diesjährigen Winter rauskommen," sagte Geschäftsführer Bernhard Hain dem BR.

Langsamere Lifte, kalte Sitze, weniger Licht werden angedacht

Derzeit werde sämtliches Energiesparpotential bei den Anlagen geprüft, heißt es vom Verband - etwa eine reduzierte Fahrgeschwindigkeit, eine Ausschaltung von Beleuchtungen oder auch der Sitzheizung. Maßnahmen, die auch die Seilbahnbetreiber in Österreich ins Auge gefasst haben. Es sei aber schwer, Maßnahmen zu treffen, ohne das Urlaubserlebnis der Gäste zu trüben, so Hörl. Als schwierig umzusetzende Schritte nannte er das Abschalten von Sitzheizungen oder Einschränkungen beim Nachtskilauf und den dazu notwendigen Flutlichtanlagen.

Die Schneekanonen werden dieses Jahr wohl öfters nur dann zum Einsatz kommen, wenn es unbedingt sein muss - und nicht an Tagen, an denen die Verhältnisse grenzwertig sind.