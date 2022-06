Ende einer Ära beim BFV: Rainer Koch tritt ab

Gerhard Schröder ist noch Bundeskanzler, als Rainer Koch im bayerischen Fußballverband 2004 zum Präsidenten gewählt wird. Bis heute war er fast 18 Jahre im Amt, länger als Angela Merkel. Worum es ihm dabei immer ging, ist Kontrolle, schreibt die Süddeutsche Zeitung zum Abschied.

Egal was man über ihn liest, sieht oder hört, fast immer fällt das Wort "Strippenzieher". Aufhören wollte er eigentlich noch nicht: Aber sein "House of Cards" ist am 12. März beim DFB Bundestag krachend zusammengebrochen.