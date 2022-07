Ende der Traumreise der DFB-Frauen mit dem Popp-Drama

Auch die aufmunternden Worte von Prinz William halfen kaum, bei den deutschen Fußballerinnen flossen im Konfetti-Regen viele Tränen. Bei der großen Party von Gastgeber England im Tollhaus Wembley blieb dem Rekord-Europameister nur noch die Zuschauerrolle, als aus den Boxen der Ohrwurm "Football's coming Home" dröhnte. Nach einem großen Kampf und viel Werbung für den Frauenfußball endete die Traumreise der deutschen Mannschaft mit einem bitteren K.o. in der Verlängerung.

Aufmunternde Worte von der Bundestrainerin

Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste nach dem 1:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen das Gastgeber-Team aus England im großen Kreis auf dem Rasen viel Aufbauarbeit leisten. "Wir waren nah dran", lautete ihre zentrale Botschaft an das Team. Des weiteren erklärte sie: "ir sind todtraurig, dass wir verloren haben. Wir sind in einem Prozess, es hat nicht ganz gereicht. Also müssen wir noch ein bisschen mehr tun. Wir wachsen an solchen Spielen".

Furioses Turnier bis zum bitteren Ende

Der Traum vom EM-Triumph war so nah. Ohne Gegentor und mit der vollen Punktausbeute hatten die DFB-Frauen die Vorrunde dominiert. Auch beim Viertelfinale gegen Österreich bewahrten sie beim 2:0-Sieg ihre weiße Weste. Im Halbfinale musste Merle Frohms erstmals hinter sich greifen. Trotzdem gelang durch einen 2:1-Sieg der Einzug in das Endspiel.

Das Drama mit Alexandra Popp

Doch bevor das begann, musste die DFB-Elf den ersten Tiefschlag einstecken. Nur acht Minuten vor dessen Anpfiff hatte der DFB vermeldet, dass Popp wegen muskulärer Probleme passen muss. Die hätte sonst "auch beim Gegner etwas ausgelöst mit ihrer Präsenz", beklagte die Bundestrainerin. Zugleich beteuerte sie: "Aber es ging einfach nicht". Stattdessen musste Popp das Spiel von der Zuschauertribüne aus verfolgen. Dort bejubelte sie Ausgleichstreffer durch Lina Magull. Am Ende musste sie aber auch den Siegtreffer der Engländerinnen mit ansehen.

DFB-Präsident Neuendorf würdigt die Leistung der DFB-Frauen

Trotz all dem Drama lautet das Fazit des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf: "Unsere Frauen-Nationalmannschaft hat den deutschen Fußball bei der EM herausragend vertreten". Daran ändere "auch die Finalniederlage gegen die großartigen Gastgeberinnen aus England nichts".