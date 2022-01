Ende der Geisterspiele in Bayern in Aussicht gestellt

"Die Mehrzahl der Bundesländer hat die ganze Zeit schon Zuschauer", sagte Ministerpräsident Söder. Für die Zulassung von Zuschauern gibt es in der Tat komplett unterschiedliche Höchstgrenzen in den Ländern: In Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen durften zuletzt überhaupt keine Fans in die Arenen. Der FC Bayern München spielte hingegen am Sonntag in Berlin vor 3.000 Zuschauern. Die bayerische Staatsregierung hält deshalb jetzt an ihrem Plan fest, die Corona-Regeln für Kultur und Sport etwas zu lockern.

Karl-Heinz Rummenigge: "in anderen Ländern ist das auch erlaubt"

Der ehemalige Vorstandschef des FC Bayern München Karl-Heinz Rummenigge hatte tags zuvor in der Sendung Blickpunkt Sport ausdrücklich auf die Ungerechtigkeit bezüglich der unterschiedlichen Regelungen für die Stadien hingewiesen. "Keine Zuschauer ist nicht okay, in anderen Ländern ist das auch erlaubt", sagte Rummenigge. Denn: "Der Fußball ohne Zuschauer ist kein Fußball. Der lebt von Emotionen – und die sollen die Zuschauer bald wieder bringen."