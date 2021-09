EMS: Fit durch Stromimpulse

In 20 Minuten zur Traumfigur. Das ist die Formel, mit der viele der immer populärer werdenden EMS-Studios werben. Das Kürzel EMS steht für Elektromuskelstimulation. Elektroden sollen das Training intensiver und effektiver machen. Doch das Versprechen der Studios geht so nicht auf. Um die Traumfigur zu erlangen, braucht es mehr als 20 Minuten EMS-Training.

Die Behandlung mit Stromimpulsen kommt aus der Rehabilitation und wird auch im Leistungssport eingesetzt. Vor allem, um Muskeln (wieder) aufzubauen. Es handelt sich also um ein Krafttraining, kein Ausdauertraining. Wer – wie von vielen EMS-Studios versprochen – seinen Traumkörper damit erlangen will, sollte aber auch seine Ernährung umstellen und zusätzlich Ausdauertraining wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen machen.

EMS - eine gute Alternative für ältere Menschen

Schabernack ist EMS aber auf keinen Fall. Vom Training mit Stromimpulsen können vor allem Ältere und nicht besonders sport-affine Menschen profitieren. Denn das intensive Muskeltraining stärkt die Muskeln und kann gut gegen Rückenbeschwerden helfen.

Um zu verstehen, was das EMS-Training bewirken kann, sollte man sich vergegenwärtigen, wie unser Körper arbeitet: Unser Gehirn sendet für jede Bewegung elektrische Impulse an die Muskeln: Sie beugen oder strecken sich, unser Bein hebt sich, der Arm sinkt, der Kopf neigt sich.

Beim EMS-Training kommt der Befehl von außen, in Form von Strom mit einer Frequenz von 50 bis 150 Hertz. Das ahmt die Aktivität der Muskulatur unter Anstrengung nach. Und je häufiger der Muskel aktiv ist, desto kräftiger wird er. EMS ist also in erster Linie ein Krafttraining.

Nur unter kompetenter Aufsicht trainieren

EMS wird in speziellen Studios angeboten. Auch in Fitnessstudios sieht man die Methode immer häufiger als Ergänzung zum regulären Betrieb. Die Trainer müssen eine spezielle Zusatzausbildung haben und sollten nur zwei Personen gleichzeitig betreuen. Die Trainierenden tragen enganliegende Sportunterwäsche, darüber eine spezielle Weste sowie Arm- und Beinmanschetten, über die der Strom fließt. Die Ausrüstung stellt in den meisten Fällen das Studio.

Über ein Hauptkabel sind die Trainierenden mit dem Impulsgerät verbunden und stehen der Trainerin gegenüber. Sie (oder er) kann die Stromzufuhr für jede Muskelgruppe einzeln regulieren. Der Muskel, der beansprucht wird, bekommt etwas weniger Strom.

"Bei zu intensivem Training kann es zu Muskelfaserschäden kommen"

Die Trainierenden und die Trainerin sind in ständigem Austausch über die ideale Stromzufuhr. Das ist wichtig, denn das „Kribbeln“, das der Strom verursacht, wird nicht nur unangenehm, es kann zu ernsthaften Nebenwirkungen führen, wie Professor Wolfgang Kemmler erklärt. Er ist Forschungsleiter für medizinische Physik an der Uni Erlangen-Nürnberg:

"Bei zu intensivem Training kann es zu Muskelfaserschäden kommen. Dort treten Stoffwechselzwischenprodukte, die normalerweise im Muskel sind, in die Lymphe aus und kommen in die Blutbahn. Die sind dann sehr deutlich erhöht und das kann zur Belastung der Nieren führen." Professor Wolfgang Kemmler, Forschungsleiter für medizinische Physik an der Uni Erlangen-Nürnberg

Das Training selbst dauert 20 Minuten. Vorab sprechen sich Trainer und Trainierender ab, welche Bereiche gestärkt werden sollen. Sie führen dann entweder Bewegungen aus oder nehmen Positionen, zum Beispiel eine tiefe Kniebeuge, ein, die zehn Sekunden gehalten wird. Danach kommen vier Sekunden Pause, Leuchten auf dem Display zeigen die Intervalle an. Nach einer Trainingseinheit sollten vier bis sieben Tage Pause zur Regeneration vergehen.