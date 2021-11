Empfang für Kunstradweltmeister Lukas Kohl in Kirchehrenbach

Lukas Kohl bleibt der Maßstab im Kunstradsport. Der 25-Jährige vom RMSV Concordia Kirchehrenbach, dem ein früherer Trainer vorausschauend den Spitznamen "Lukinator" verliehen hat, gewann bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart erneut den Titel.

"Mein Kreis ist geschlossen"

Kohl ist zum fünften Mal nach 2016, 2017, 2018 und 2019 Weltmeister. Im vergangenen Jahr waren die Weltmeisterschaften wegen der Coronakrise abgesagt worden. "2020 wurde mir eine Weltmeisterschaft genommen, also habe ich jetzt fünf Titel plus ein Loch - das ist eine geile Serie", sagte Kohl bei dem Empfang in seiner Heimatgemeinde Kirchehrenbach.

In Stuttgart hatte Kohl 2016 auch seinen ersten WM-Titel gefeiert. "Mein Kreis ist geschlossen - in Stuttgart hat alles begonnen. Und jetzt durfte ich dahin zurückkehren und erneut Weltmeister werden."