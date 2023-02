> Sport > Emotionaler WM-Moment: Alexander Schmid erhält die Goldmedaille

Emotionaler WM-Moment: Alexander Schmid erhält die Goldmedaille

34 Jahre lang musste der Deutsche Skiverband (DSV) auf WM-Gold in einer Einzel-Disziplin warten. An diesem 15. Februar war es so weit. Am Abend bekam Parallelslalom-Gewinner Alexander Schmid bei der Siegerehrung seine Goldmedaille überreicht.