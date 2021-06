EM-Zuschauerpläne für Innenminister Seehofer "unverantwortlich"

Für das Achtelfinale zwischen Deutschland und England (18.00 Uhr, Radio-Livereportage in B5 aktuell und BR 24 Sport) sind im Vergleich zur Vorrunde doppelt so viele Zuschauer im Wembley zugelassen. Durch die Reisebeschränkungen in der Corona-Zeit können aber nur 2.000 in Großbritannien lebende deutsche Fans unter den 45.000 zugelassenen Zuschauern im Wembley-Stadion sein.

Die Halbfinalpartien und das Endspiel sollen an gleicher Stelle sogar für 60.000 Fans geöffnet werden. Dies geschieht im Zuge einer Ausweitung von Pilotprojekten durch die britischen Behörden.

Steigende Coronazahlen in Großbritannien

In Großbritannien steigt die Zahl der Neuinfektionen nach einem monatelangen Sinken inzwischen wieder an. Zuletzt wurden täglich mehr als 22.000 neue Ansteckungen registriert. Ein großer Teil der Corona-Infektionen gehen dabei auf die Delta-Variante zurück.

Niedrigere Zuschauerzahlen und Einhaltung der Regeln gefordert

Seehofer appellierte deshalb an die Europäische Fußball-Union UEFA und die britische Regierung, die Zuschauerzahlen "deutlich nach unten zu korrigieren".

Der gleichen Meinung ist Baden Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er reagierte "fassungslos" auf die Pläne der britischen Behörden. Die Bilder jubelnder und eng umschlungener Fans bei einem paneuropäischen Turnier seien "absolut das falsche Signal" während einer Corona-Pandemie, sagte Kretschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und ergänzte: "Der Plan, jetzt noch mehr Leute in die Stadien zu lassen, wie in Wembley, ist unverfroren."

"Dieser Leichtsinn macht mich fassungslos", schimpfte Kretschmann. Besonders regen ihn die Spielee in Ungarn und Dänemark auf: "Da gab es knallvolle Stadien - ohne Abstand, ohne Maske. Das ist verantwortungslos. Jedes dieser Spiele kann damit zum Superspreader-Event werden." Die Europäische Fußball-Union (UEFA) müsste aus Sicht des 73-Jährigen "dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden". Die EM-Spiele in London könnten demnach "nur mit harter Einhaltung der Regeln und der Abstände" stattfinden.