EM: Zittern in der K.o.-Phase vor dem Elfmeterschießen

Erstes EM-Elfmeterschießen: Hoeneß und der Himmel über Belgrad

In der Nacht von Belgrad wurde am 20. Juni 1976 erstmals ein Sieger in einem europäischen Großturnier per Elfmeter gekrönt. Uli Hoeneß musste im EM-Finale als vierter Schütze ran. Er verschoss, die Tschechoslowakei wurde Europameister.

Legendäre Strafstoßduelle - auch gegen England

Und das war nicht das einzige legendäre Elfmeterschießen der Fußball-Historie: Da gab es noch den EM-Coup 1976 der CSSR nach Antonin Panenkas Lupfer sowie die deutschen Siege im WM-Halbfinale 1990 und EM-Halbfinale 1996 jeweils gegen England. Vielleicht kommt es ja am Dienstag in Wembley wieder zu einem Showdown vom Punkt? Oder in einem der an deren Achtelfinalspiele der Europameisterschaft?