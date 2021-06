BR24Live 12.05 Uhr: Was sagen Sie zum Auftakt der deutschen Elf?

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich mit 0:1 verloren. Ausgerechnet ein Eigentor von Mats Hummels sorgte für die Niederlage der DFB-Auswahl.

Das Tagesgespräch fragt: Wie war Ihr Eindruck? Wo sehen Sie Stärken und Schwächen der deutschen Nationalmannschaft? Wie beurteilen Sie den Trainer Jogi Löw und die Aufstellung? Was muss sich ändern beim nächsten Spiel gegen Portugal?

Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Rund 14.000 Zuschauer haben das Spiel in der Arena in München verfolgt. Mehr waren wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Überschattet wurde das Spiel durch eine fragwürdige Aktion vor dem Anpfiff: Ein Greenpeace-Aktivist ist mit einem Gleitschirm auf das Spielfeld gestürzt. Zuvor hatte er sich in den Seilen einer Stadionkamera verfangen. Zwei Männer wurden verletzt.

Wer nicht daheim im Wohnzimmer sitzen wollte, der konnte das Spiel aber immerhin in der Kneipe oder im Biergärten anschauen. Wo haben Sie das Spiel verfolgt? Wie war die Stimmung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Zu Gast bei Moderator Till Nassif ist Dagrun Hintze, Autorin von "Ballbesitz: Frauen, Männer und Fußball".

Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5

Das Tagesgespräch live auf BR24 im Stream: Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha. Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.

