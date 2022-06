EM-Vorbereitung: DFB-Frauen wollen Corona-Risiko minimal halten

Endspurt in der EM-Vorbereitung, hoffentlich ohne weiteren Ausfall

Es wäre nämlich "sehr schade, wenn jetzt noch jemand ausfällt", sagt die 22-Jährige. Schließlich rücke das Turnier immer näher.

Am Dienstag treffen sich die DFB-Frauen zur abschließenden Vorbereitung erneut in Herzogenaurach. Am Freitag darauf (17.00 Uhr) absolviert der Rekord-Europameister in Erfurt gegen die Schweiz sein einziges Test-Länderspiel vor der EM. In England sind Vize-Europameister Dänemark (8. Juli), Titelkandidat Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli) die deutschen Gruppengegner.