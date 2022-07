EM-Viertelfinale: Deutschland ohne Angst vor zweitem "Córdoba"

Das könnte den Österreichern so passen! Hans Krankl, bei der WM 1978 Siegtorschütze für Österreich gegen Deutschland, prophezeit einen 3:2-Sieg des ÖFB und will für diesen Fall so jubeln wie vor 44 Jahren der österreichische Reporter Edi Finger ("I wear narrisch!"). "Córdoba bleibt ewig. Córdoba gehört zu Österreich wie das Schnitzel, der Kaiserschmarrn, die Hofreitschule oder die Salzburger Festspiele", so Krankl über die "Sternstunde" des österreichischen Fußballs.

Nun hätten die Frauen in Brentford die Chance, Geschichte zu schreiben. "Ganz Österreich fiebert mit ihnen mit", sagte Krankl. Die Ausgangsposition sei ähnlich wie 1978: "Im Unterbewusstsein wird die große Schwester die kleine wieder unterschätzen – das ist unsere große Chance."