EM-Start für DFB-Team: Mit Bayern-Power gegen Frankreich

Mit Weltmeister Frankreich hat die DFB-Elf gleich im ersten EM-Spiel einen schweren Gegner vor der Brust. Bundestrainer Joachim Löw will sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Ich bin innerlich sehr ruhig und gelassen", betonte Löw, der personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Nur Jonas Hofmann (Knie) fehlt sicher. Leon Goretzka kommt nach seiner Muskelverletzung "nicht für die Startaufstellung" infrage.

Löw dürfte Kimmich auf rechts bringen

In abschließenden Gesprächen will der Bundestrainer noch letzte taktische Details klären und dabei auf sein "Bauchgefühl" hören. Die Start-Aufstellung scheint aber zu stehen: Vor Manuel Neuer soll die Dreierkette mit Mats Hummels in der Zentrale sowie Matthias Ginter rechts und Antonio Rüdiger links das brandgefährliche französische Offensiv-Trio um Topstar Kylian Mbappé stoppen.

Für den Flankenschutz "opfert" Löw sogar seinen Lieblings-Sechser Joshua Kimmich, der nach rechts rückt. "Der Jo spielt da, wo es das Beste ist für die Mannschaft", erklärt Löw. Turnier-Neuling Robin Gosens besetzt die linke Seite.

Leroy Sané bleibt wohl erstmal nur die Jokerrolle

Im Mittelfeld sollen Toni Kroos und Ilkay Gündogan die Räume dicht machen und für ein schnelles Umschaltspiel sorgen. Die Dreierreihe in der Offensive wird von Thomas Müller organisiert, der bei seiner dritten EM-Teilnahme auch endlich auf das erste Tor bei einer Europameisterschaft hofft. Neben ihm sollen sein Münchner Klubkollege Serge Gnabry und Kai Havertz stürmen.

Leroy Sané bleibt deshalb nur die Jokerrolle. Diese aber könne entscheidend sein, meint Löw. Helfen soll auch der Teamgeist, der auch diesmal "sehr gut" sei. Wie damals sein goldener Joker Mario Götze müssten alle "für die Sekunde X" brennen.

Neuer: "Wir brauchen jede Unterstützung."

Tragen sollen das DFB-Team die Fans - auch wenn es "nur" 14.000 sein werden, darunter die Familien der Stars und Löws Nachfolger Hansi Flick. "Wir wissen, dass wir ihnen noch was schuldig sind", sagte Neuer, der den Anhang per Videobotschaft um Zuspruch bat: "Wir brauchen jede Unterstützung."

Denn Geschenke sind von den Franzosen nicht zu erwarten. "Du darfst gegen sie keine Fehler machen, das nutzen sie gnadenlos aus", warnte Löw. Dass Kroos und Gündogan in der Mittelfeld-Zentrale gegen Paul Pogba und N'Golo Kante auf verlorenem Posten stehen könnten, wies er zurück. Wie man verhindert, dass Mbappe und Co. ins Rollen kommen? "Wir müssen leidensfähig sein", sagte Löw.

Vorraussichtliche EM-Aufstellung

Die voraussichtliche deutsche Aufstellung gegen Frankreich: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Gnabry, Müller, Havertz. - Trainer: Löw