EM-Spiel Portugal: Ronaldo könnte der DFB-Elf richtig weh tun

Der Respekt vor dem EM-Rekordtorschützen Cristiano Ronaldo ist vor dem zweiten Spiel der deutschen Mannschaft (18 Uhr live in der ARD und in der B5 Radio-Livereportage) in der Münchner Arena groß. "Er ist 36, auf was für einem Niveau er sich nach wie vor befindet, auch physisch und von der Leistung ist eigentlich unfassbar", sagt Toni Kroos. "Er ist sehr effizient, das hat man im ersten Spiel gesehen."

Bundestrainer Joachim Löw hat aber nicht nur Ronaldo auf dem Zettel. "Ronaldo kann mehr als Cola-Flaschen verschieben," aber Portugal ist "mehr als eine One-Man-Show von Ronaldo", sagte in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Kroos setzt auf positive Einstellung

Das Ziel für die deutsche Mannschaft ist jedoch klar gesteckt. Man will ins Achtelfinale einziehen. Wir haben "noch alle Möglichkeiten weiterzukommen", sagt Kroos optimistisch. "Es sind in der Gruppe noch sechs Punkte zu verteilen und da wollen wir versuchen, diese sechs zu holen." Kroos glaubt, die positive Stimmung im Team werde helfen, das auch zu schaffen.

Gegen Frankreich hat es allerdings mit der Offensive noch nicht ganz so gut funktioniert. "Dennoch ist es natürlich unser Ansporn, auch mehr und vielleicht bessere Torchancen als gegen Frankreich jetzt gegen Portugal rauszuspielen", sagt Timo Werner.