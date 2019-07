EM-Quartier Herzogenaurach schafft "Planungssicherheit"

Erinnerungen an die WM-Pleite 2018

Der DFB wählt diesmal einen eher ungewöhnlichen Weg bei der Turnier-Unterkunft. Häufig nächtigte und trainierte die Nationalmannschaft bei WM- und EM-Turnieren in Luxushotels und nutzte nahegelegene Sportanlagen, beim letzten EM-Titelgewinn 1996 in England etwa im ehemaligen Schloss Mottram Hall. In einem sportschulenartigen Komplex bereitete sich das Team - erfolgreich - nur vor der WM 1974 vor: in der Sportschule Malente in Schleswig-Holstein.

Zuletzt, bei der WM 2018, missglückte der DFB-Versuch mit einer eher unkonventionellen Unterkunft. Das WM-Quartier 2018 im russischen 12.000-Einwohner-Ort Watutinki hatten den Flair einer Kaserne. Schnell wurden Stimmen laut, dass die Atmosphäre nicht gerade beflügelnd für Höchstleistungen sei. Das DFB-Team "flüchtete" ungeplant früh vor dem Lagerkoller und verabschiedete sich nach der Vorrunde aus dem Turnier.

Quartiere des DFB-Teams bei WM- und EM-Gewinnen