EM-Qualifikation: DFB-Frauen treffen auf Griechenland und Irland

Den deutschen Fußballerinnen winkt eine makellose Jahresbilanz. Ihre bislang perfekte EM-Qualifikation will die DFB-Auswahl daher mit weißer Weste zu Ende bringen. "Im Idealfall ohne Gegentor", sagte Offensivspielerin Turid Knaak vor dem finalen Doppelpack. Die DFB-Elf trifft am Freitag (16.00 Uhr) in Ingolstadt auf Griechenland. Vier Tage später steht das abschließenden Duell in Irland (18.00 Uhr) an.

Mit der Maximalausbeute von 18 Punkten sowie 37:0 Toren hat der Rekordeuropameister als Gruppensieger das Ticket für die Endrunde 2022 in England nach sechs Spielen zwar schon in der Tasche. Trotzdem fordert die Bundestrainerin absolute Konzentration. "Für uns als Trainerteam ist es nicht relevant, dass wir schon für die EM qualifiziert sind. Das gibt uns Sicherheit und ein gutes Gefühl", sagte die 52-Jährige, "aber es darf nicht dazu führen, dass unsere Spielqualität darunter leidet."

Die Chefin kündigte dennoch an, in beiden Spielen zu rotieren: "Wir werden die Belastung verteilen, das sind wir auch den Vereinen schuldig." Auf der Torwartposition legte sich Voss-Tecklenburg für die Griechenland-Partie (Hinspiel 5:0) auf Merle Frohms (Eintracht Frankfurt) fest. Alle 24 angereisten Spielerinnen sind einsatzbereit. So kann Voss-Tecklenburg etwas mehr als anderthalb Jahre vor EM-Beginn (6. bis 31. Juli 2022) das Casting einläuten. Zumal einige Stammkräfte wie Kapitänin Alexandra Popp (Fußverletzung) fehlen.

Krise der Männer hat keine Auswirkungen

Durch die Krise der Männer-Nationalmannschaft um Joachim Löw sieht Voss-Tecklenburg keine Auswirkungen auf ihr Team. "Wir schauen auf uns. Wir haben sportliche Aufgaben zu erfüllen und stellen uns unseren eigenen Herausforderungen", betonte die 52-Jährige.

Der Draht zum angeschlagenen Bundestrainer sei generell aber vorhanden. "Ich bin mit ihm nicht nur die letzten Tage in Kontakt, wir sind in einem regelmäßigen Austausch, vor allem auf der Fachebene", erklärte Voss-Tecklenburg.