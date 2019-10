08.10.2019, 16:11 Uhr

EM-Quali: Nächster souveräner Sieg für DFB-Frauen

Viertes Spiel, vierter Sieg: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation auch in Griechenland ihre weiße Weste behalten. Nach dem 5:0 (2:0) in Thessaloniki ist ihr der Gruppensieg kaum mehr zu nehmen.