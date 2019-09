EM-Quali: DFB-Frauen legen souveränen Sieg in der Ukraine nach

Drei Tage nach dem lockeren 10:0 gegen Montenegro gewann das DFB-Team auch in der Ukraine beim vermeintlich unangenehmsten Qualifikationsgegner deutlich. Die herausragende Sara Däbritz (5./80./88.) traf dabei dreimal. Auch Lina Magull (28.), Felicitas Rauch (32.), Lena Oberdorf (54.), Svenja Huth (85.) und Leonie Maier (90.+2) waren für den spielfreudigen Rekordeuropameister erfolgreich.

Frühe Führung als Grundlage für den Erfolg

Im Vergleich zum leichten Aufgalopp in Kassel hatte die Bundestrainerin ihre Startelf nur auf einer Position verändert. Linksverteidigerin Rauch verdrängte in der Viererkette die offensivere Turid Knaak, dafür wechselte Giulia Gwinn auf die rechte Seite. Die deutsche Auswahl startete dominant und zielstrebig in die Partie. Per Flachschuss von der Strafraumgrenze mit ihrem starken linken Fuß gelang Däbritz die frühe Führung.

Ergebnisverbesserung trotz Pressing der Ukrainerinnen

Die Ukraine lauerte zwar anfangs auf Konter - und Merle Frohms, Vertreterin der verletzten Almuth Schult im DFB-Tor, wurde nach schlechter Staffelung der Defensive bei einem weiten Ball frühzeitig geprüft. Im Eins-gegen-Eins mit Veronika Andruchiw behielt die Freiburgerin aber die Oberhand (9.). Doch das DFB-Team ließ sich durch früheres Pressing nicht beirren. Die auffällige Magull schraubte das Ergebnis mit einem perfekt gezirkelten Freistoß in die Höhe. Auch das 3:0 fiel nach einem ruhenden Ball: Rauch staubte nach einem abgewehrten Handelfmeter von Alexandra Popp ab.

Hohes Tempo mit vielen Treffern auch in der zweiten Halbzeit

Der zweimalige Weltmeister hielt auch nach der Pause das Tempo hoch, doch wieder brauchte es eine Standardsituation für den nächsten Treffer. Nach einer Ecke von Dzsenifer Marozsan erzielte die 17-jährige Oberdorf ihr erstes Länderspieltor per Volleyabnahme. Vorne blieb das deutsche Team bis in die Schlussminuten gefährlich. Däbritz mit zwei Direktabnahmen sowie Huth und Maier legten zum 8:0-Erfolg nach.