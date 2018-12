EM-Quali 2020: Deutschland bekommt es mit Holland zu tun

Löw: Qualifikation ist "selbstverständlich"

Deutschland war nach dem WM-Aus und dem Abstieg aus Gruppe A der Nations League nicht in Topf 1 gesetzt. Für die Europameisterschafts-Endrunde qualifizieren sich jeweils die zwei Gruppenersten.

Löw hatte trotz WM-Desaster und dem Abstieg aus der Top-Staffel der Nations League im verkorksten Jahr 2018 die Qualifikation für das nächste Turnier als "selbstverständlich" bezeichnet. Auch Teammanager Oliver Bierhoff machte klar: "Wir haben schon den Anspruch unter den ersten zwei einer Gruppe zu sein."

Schnelles Wiedersehen mit Oranje

Wie in der Nations League kommt es nun wieder zum ewig jungen Klassiker gegen die wieder erstarkten Holländer, die Löw beim 0:3 in Amsterdam im Oktober großes Ungemach bereiteten und im November ein Last-Minute-Remis auf Schalke schafften. Nordirland war zuletzt schon Kontrahent auf dem Weg zur WM 2018 und wurde zweimal problemlos bezwungen. Mit dem 3:1 im Windsor Park von Belfast wurde im Oktober 2017 das Russland-Ticket gelöst. Bei der ÉM 2016 gab es ein 1:0 im Gruppenspiel in Paris.Gegen Estland spielte Deutschland nur in den 1930er Jahren dreimal und gewann alle Duelle. Gegen Weißrussland spielte die DFB-Elf bislang erst einmal. Kurz vor der EM 2008 gab es in einem Test in Kaiserslautern ein 2:2.