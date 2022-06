EM in München: Deutsche Bogenschützen wollen glänzen

Das deutsche Team - gespickt mit zahlreichen bayerischen Vertretern - startet mit großen Ambitionen bei der Heim-EM, wie die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Charline Schwarz aus Feucht betont: "Wir arbeiten auf eine Goldmedaille hin. Hoffentlich wird's auch eine werden!" Die Qualifikation und die ersten K.o.-Runden der Europameisterschaft werden auf der Bogenanlage der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück ausgetragen. Danach wird in die Münchner Innenstadt gewechselt.

Laut Katharina Bauer von der BSG Raubling ist es für die Schützinnen und Schützen ein großer Vorteil, die Europameisterschaft so nah vor der Haustür austragen zu dürfen: "Es ist gut, dass ich die Anlage kenne, dass meine Familie und Freunde in der Nähe und vor Ort sind."

Deutsche Athleten gehören zum Favoritenkreis

Beim Wettkampf kommt es auf die Wind- und Wetterverhältnisse, die Athletik und die Konzentration an. Außerdem ist es wichtig, dass das Material bestens abgestimmt ist. Wenn alles perfekt passt, ist viel drin. Das deutsche Team wird von acht Trainern - sprich Experten und Tunern - betreut und ist hervorragend in Form: "Im Augenblick stehen die deutschen Damen in der Weltrangliste auf Platz zwei, die Herren auf Platz sechs. Wir gehören hier definitiv zum Favoritenkreis", betont Bundestrainer Oliver Haidn.

Erst EM, dann Oktoberfest

Etwa 1.300 Zuschauer werden am Wochenende bei den Finalentscheidungen auf der Theresienwiese erwartet - da, wo bereits wenige Wochen später das Oktoberfest aufgebaut wird. Die Tribünen werden in U-Form um die Bogenschützen herum aufgebaut. Egal was außen herum passiert, die Athleten sind während des Wettkampfes ganz bei sich: "Da denke ich nur an mich und an die Scheibe. Das ist in dem Moment das was zählt", betont Katharina Bauer von der BSG Raubling.

Mit vielen Erfolgen aus den letzten Monaten im Gepäck, machen sich die DSB-Kaderschützen daran, die 70 Meter entfernte Scheibe zu treffen - bestenfalls immer in der Zehn.