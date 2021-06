EM in München: Appell an Zuschauer, Maskenpflicht einzuhalten

14.000 Zuschauer konnten beim stimmungsvollen Auftakt der Europameisterschaft in München die Rückkehr in die Arena genießen. Dabei galt eine FFP2-Maskenpflicht - auch am Platz. Das hatten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zuvor einhellig betont. Doch die Bilder aus dem Stadion zeigten, dass viele Stadionbesucher die Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstände nicht so genau nahmen.

Etwa zwei Drittel ohne Maske

Die Polizei in München stellte nach Angaben eines Sprechers fest, "dass die überwiegende Mehrheit (etwa zwei Drittel) der anwesenden Zuschauer auf den Sitzplätzen keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug". Deshalb bat auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den DFB, dies noch stärker zu kontrollieren.

Auch Söder war mit der Umsetzung danach nicht richtig glücklich und bat um Nachbesserung: "Gerade was manche Abstände und was die Maskenpflicht betrifft, gibt es doch noch eine Menge nachzusteuern." Der Verband müsse dafür sorgen, dass die Auflagen eingehalten würden, forderte Söder nach der Partie der DFB-Elf gegen Frankreich am Dienstag.

Appell an die Stadionbesucher

Jetzt folgte ein Appell des Deutschen Fußball-Bundes als Ausrichter der Spiele in der Münchner Arena: "Bei allem Verständnis für den Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität appellieren wir weiterhin dringend an alle Stadionbesucher, sich an die Vorgaben zu halten und den Anweisungen Folge zu leisten", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Die UEFA warnt als Ausrichter der EM auf ihrer Website zudem ausdrücklich vor Verstößen: "Wenn du die Verhaltensregeln brichst, wird dir unter Umständen der Zugang zum Stadion verwehrt, du musst das Stadion verlassen und/oder es werden weitere rechtliche Schritte nach Ermessen der UEFA eingeleitet."

Hygienetechnischer Ablauf war zufriedenstellend

Abgesehen von der Umsetzung der Maskenpflicht waren die Veranstalter und die Politik mit dem hygienetechnischen Ablauf des ersten Spiels zufrieden. "Beim Spiel Deutschland gegen Frankreich in München haben wir gesehen, dass Abstandsregeln eingehalten werden können", sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".