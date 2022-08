EM im Formationstanz in Nürnberg – Kartenvorverkauf läuft

Im September kommt die europäische Tanzsport-Elite nach Nürnberg. Am 24. September findet in der Noris die EM im Formationstanz statt. Ausrichter ist der TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V., der mit seiner Standard A-Formation antritt.

Erste Tanzsport-EM in der Noris

"Es ist die erste EM in Nürnberg im Tanzsport und seit Langem die erste in Bayern“, sagt die stellvertretende Vereinsvorsitzende und Cheftrainerin Andrea Grabner, die mit ihrer Mannschaft und der Choreographie "Live the Passion" antritt. Und auch Nürnbergs zuständige Sport-Referentin, Cornelia Trinkl, sieht in der Vergabe der EM nach Nürnberg vor allem die erfolgreiche Arbeit des Tanzsportvereins bestätigt. "Nürnberg zählt, insbesondere durch die Leistungen des TSC Rot-Gold-Casino im Formationstanz, seit Jahren zu den Hochburgen dieser Sportart in Deutschland. Dass die World Dance Sport Federation dem Verein den Zuschlag für die Ausrichtung der Europameisterschaft der Standardformationen erteilt hat, würdigt die herausragenden Erfolge der Tänzerinnen und Tänzer", so Cornelia Trinkl.

Karten schon erhältlich – Teilnehmerfeld formiert sich noch

Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung läuft bereits. Der Wettkampf beginnt am 24. September um 15.00 Uhr in der Sporthalle des Berufsbildungszentrums am Berliner Platz in Nürnberg. Genauere Informationen über die teilnehmenden Mannschaften werden Anfang September veröffentlicht. Auf der Website des TSC Rot-Gold-Casino finden sich weitere Informationen zur Europameisterschaft. Und für Kurzentschlossene wird es am Turniertag selbst eine Tageskasse geben.