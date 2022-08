EM-Gold am Stufenbarren für Seitz, Ruderer Zeidler ohne Medaille

Para-Rudern: Ex-Olympionikin Marchand holt mit Vierer EM-Bronze

Für die ehemalige Olympia-Teilnehmerin Kathrin Marchand verlief die Europameisterschaft hingegen erfolgreich. Bei ihrer Premiere im Para-Sport gewann sie die Bronzemedaille. Die Debütantin ruderte in Oberschleißheim mit dem Mixed-Vierer um Marc Lembeck, Susanne Lackner, Jan Helmich sowie Steuerfrau Inga Thöne in 7:33,17 Minuten hinter Großbritannien und Frankreich auf Platz drei.

Von den Ruderern des Deutschen Behindertensportverbandes hatte es neben dem Vierer auch Manuela Diening aufs Podest geschafft. Sie holte am Samstag im Einer Silber.

Megos und Flohe klettern um Medaillen mit

Die Sportkletter Alexander Megos aus Erlangen und Yannick Flohe aus Essen greifen bei den European Championships nach der Enttäuschung im Bouldern in den Kampf um die Medaillen im Lead-Wettbewerb ein.

Am frühen Sonntagnachmittag erreichten die beiden Zimmerkollegen auf den Plätzen fünf und sieben das Finale der besten acht Starter am Abend (ab 18.45 Uhr). Bester in der Qualifikation war der vierfache Weltmeister und Olympia-Dritte Jakob Schubert aus Österreich. Im Bouldern am Samstag waren Megos und Flohe im Halbfinale gescheitert.

Jakobsen gewinnt EM-Straßenrennen - Ackermann stürzt

Radprofi Phil Bauhaus hat beim EM-Straßenrennen das Podest deutlich verpasst. Der 28-Jährige aus Bocholt spielte nach 207,8 km von Murnau am Staffelsee nach München im Massensprint keine Rolle und wurde 16. Den Sieg sicherte sich am Sonntag am Odeonsplatz der niederländische Topfavorit Fabio Jakobsen vor Arnaud Demare (Frankreich) und dem Belgier Tim Merlier. Pascal Ackermann (Kandel), der zweite deutsche Sprinter, schied nach einem Sturz 45 km vor dem Ziel aus.

Tischtennis: Beide DTTB-Mixed im Achtelfinale gescheitert

Die deutschen Tischtennis-Asse müssen bei der Heim-EM in München nach dem Auftaktwochenende gleich die erste Enttäuschung verkraften. Im Gemischten Doppel mussten die Titelverteidiger Dang Qiu/Nina Mittelham (Düsseldorf/Willich) ebenso ihre Medaillenhoffnungen bereits unerwartet früh im Achtelfinale begraben wie die Qualifikanten Benedikt Duda/Sabine Winter (Bergneustadt/Schwabhausen).