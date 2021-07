EM-Finale: Hansi Flick ein letztes Mal Zuschauer

Das Endspiel zwischen Italien und England ist für den künftigen Bundestrainer bestimmt ein Pflichtprogramm. Noch muss er dafür nur die Fernbedienung seines TV-Gerätes drücken. Doch auch vom heimischen Wohnzimmer dürften bei ihm schon einige Gedanken kreisen.

Flick tritt in riesige Fußstapfen

Offiziell beginnt Flicks Mission als Bundestrainer erst am 1. August. Doch als Nachfolger von Joachim Löw, der nach 15 Jahren abdankte, sind die Fußstapfen riesig. Das hatte der DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei Flicks Amtsantritt eindringlich umrissen: "Am Ende ist der Auftrag, erfolgreich zu spielen. Dafür wird ihm wenig Zeit gegeben".

Uli Hoeneß bezeichnet Flick als "Messias" unter Erfolgsdruck

Dazu äußerte sich auch Bayern Münchens früherer Präsident Uli Hoeneß. Flick habe es zwar jetzt "relativ leicht, weil er ja kaum Widerstand kriegen wird. Er ist ja der Messias", sagte er in der Sportsendung "Doppelpass". Der 69-Jährige ist sicher: "Wenn er jetzt geschickt ist, kann er viel durchsetzen". Hoeneß sprach aber auch die Gefahren an: "Wenn man der Messias ist, muss man auch Erfolg haben. Der Druck auf ihn ist ungeheuer groß."

Enttäuschung beim DFB nach den letzten beiden Turnieren

Dass dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 die Achtelfinal-Niederlage bei der EM gegen England (0:2) folgte, traf die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nämlich tief. So etwas soll bei der WM 2022 in Katar nicht erneut passieren. Spätestens in drei Jahren bei der Heim-EM soll Deutschland ein heißer Titel-Kandidat sein.

Sein Debüt auf der Bank gibt Flick am 2. September in der WM-Qualifikation im Schweizer St. Gallen gegen Liechtenstein - nur 53 Tage nach dem enttäuschenden Aus gegen England, das am 29. Juni das Ende der Löw-Ära markierte.