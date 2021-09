EM-Bronze für die Olympiasiegerin Brennauer

Brennauer musste sich nur der Schweizerin Marlen Reusser (27:12) und Ellen van Dijk aus den Niederlanden (27:32) geschlagen geben. Lisa Klein (Saarbrücken/28:35), die an der Seite Brennauers in Tokio mit Weltrekord olympisches Gold in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn gewonnen hatte, wurde Vierte.

Zur Übersicht: Aktuelle Hintergründe und News aus dem Sport bei BR24Sport

Spannende Entscheidung

Die Allgäuerin wurde von der nach ihr gestarteten Reusser zwar kurz vor Schluss eingeholt, trotzdem reichte es zu Bronze. "Lisa wusste, dass Reusser von hinten kommt, wir hatten sie über Funk informiert. Nachdem sie aufgefahren war, war das für Lisa noch mal ein Ansporn, dran zu bleiben und Vollgas zu fahren", erklärte Bundestrainer André Korff.

Herren knapp an der Medaille vorbei

Bei den Männern verpasste Max Walscheid (Neuwied) nach einer starken Vorstellung als Fünfter das Podest nur knapp. Den Sieg über ebenfalls 22,4 km sicherte sich der Olympiavierte Stefan Küng aus der Schweiz in 24:29 Minuten mit acht Sekunden Vorsprung auf Weltmeister Filippo Ganna (Italien). Dritter wurde Belgiens Jungstar Remco Evenepoel mit 15 Sekunden Rückstand, Walscheid lag 38 Sekunden hinter Küng.