Eltmanner "Heitec Volleys" verlieren erstes Bundesliga-Heimspiel

Die Eltmanner gewannen den zweiten Satz 25:18, verloren aber den ersten 17:25, den dritten 18:25 und den vierten 21:25. Auch beim ersten Auswärtsauftritt in der Vorwoche gegen Friedrichshafen mussten sich die Franken schon geschlagen geben.

Das erste "Heimspiel“ war in der Brose-Arena in Bamberg, rund 25 Kilometer von Eltmann entfernt. Rund 1.200 Zuschauer sahen das Spiel. Spieler, Trainer und Manager hoffen, dass die Eltmanner Fans zum Anfeuern auch künftig nach Bamberg fahren werden. Hier gibt es die Chance, dass bis zu 6.500 Fans die Spiele sehen, statt maximal 1.500 in der Georg-Schäfer-Sporthalle in Eltmann.