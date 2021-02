Elfmeterschießen: Regensburg steht im Pokal-Viertelfinale

In der ersten Hälfte hatte das Team von Coach Mersad Selimbegovic Probleme in der Defensive, konnte sich aber zunehmend auf die erstklassige Sturmreihe der Kölner einstellen. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Oberpfälzer couragiert auftraten und ihre Comeback-Qualitäten zeigten.

Traumstart für Köln

Die Hausherren begannen mutig und zeigten, dass sie sich gegen das favorisierte Bundesliga-Team keinesfalls verstecken wollten. Doch die Rheinländer erwischten einen Traumstart: Ismail Jakobs machte gleich mit dem ersten Abschluss das erste Tor, weil er seinen Gegenspieler Sebastian Nachreiner im Laufduell locker abschüttelte und dann mit einem platzierten Flachschuss zur 1:0-Führung (4.) vollendete.

Der Jahn zeigte sich unbeeindruckt von dem frühen Gegentreffer, nahm sofort wieder das Heft in die Hand. Dann aber der zweite Nackenschlag in der 22. Minute - wieder war es Jakobs, der die gesamte Regensburger Abwehr stehen ließ. Er legte quer zu Emmanuel Dennis, der in Arjen-Robben-Manier über rechts nach innen zog und dann mit dem linken Fuß das Leder ins rechte Eck hämmerte.