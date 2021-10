Elfmeterkrimi: 1. FC Nürnberg schießt sich aus dem Pokal

Erstrunden-Joker Duman trifft wieder

Der Ausgleich gelang dann dem nur sieben Minuten zuvor von Trainer Robert Klauß eingewechselten Pokal-Erstrunden-Joker Taylan Duman (59.). Tim Handwerker hatte den Nürnberger-Neuzugang in Szene gesetzt, unbewacht konnte der dann per Direktabnahme mit dem linken Innenrist in der oberen rechten Ecke vollenden. Nikola Dovedan (78.) verpasste die Nürnberger Führung um Haaresbreite, Kittel vergab in der 82. Minute die mögliche Entscheidung aus Hamburger Sicht. Und so blieb es spannend. Der FCN schrammte durch Tempelmann in der letzten regulären Minute nur hauchdünn noch am 2:1 vorbei, dank Daniel Heuer Fernandes (90.) glänzender Parade ging es in die Verlängerung.