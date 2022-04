Eklat im Amateurfußball: Schiri holt in der Halbzeit die Polizei

Beim A-Klassen-Fußballspiel zwischen Türk Gücü Dingolfing und dem SV Landau II ist am Sonntag die Polizei angerückt. Das Spiel wurde abgebrochen. Das bestätigte der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) in Niederbayern Harald Haase dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage.

Schiedsrichter bespuckt und bedroht

Den bislang vorliegenden Informationen zufolge wandte sich der Schiedsrichter der Partie in der Halbzeitpause am die örtliche Polizeidienststelle in Dingolfing und bat um Unterstützung, weil er sich bedrängt und bedroht fühlte. Laut Polizeibericht wurde der Schiedsrichter von zwei Spielern bespuckt und bedroht.

Ermittlungsverfahren gegen zwei Spieler

Versuche, das Spiel nach der Halbzeitpause mit Unterstützung der Polizeibeamten fortzuführen, scheiterten, bestätigte der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Fußballverbandes. Kurz vor der Halbzeit hatte es offenbar zwei Gelb-Rote Karten gegeben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Spieler eingeleitet. Nach Angaben des Bezirksvorsitzenden des Fußballverbandes muss sich auch das Sportgericht mit dem Fall und der Wertung des Spiels beschäftigen.