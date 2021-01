Eisschnelllauf-EM: Dufter in Heerenveen auf Medaillenkurs

Dufter landete mit seinem 500-Meter-Lauf über 34,79 Sekunden nur knapp hinter dem Russen Wiktor Muschtakow (34,69 Sekunden). Der 25 Jahre alte WM-Achte verbesserte in 34,79 Sekunden seine fast ein Jahr alte persönliche Bestzeit um 0,06 Sekunden. Routinier Nico Ihle wurde auf der ersten von vier Sprint-Distanzen Elfter (35,27), Hendrik Dombek aus München belegte Rang 18 (35,83).

Dufter überzeugt auch über 1.000 Meter

Auch über die 1.000 Meter konnte Dufter in 1:08,57 Minuten als Vierter überzeugen. Der 25-Jährige geht damit als Drittplatzierter der Gesamtwertung in die entscheidenden Wettkämpfe am Sonntag.

Inzellerin Franzen glänzt mit zwei Bestmarken

In der Damen-Konkurrenz gelangen Katja Franzen bei ihrem EM-Debüt im Sprint-Mehrkampf in 39,10 Sekunden und 1:17,30 Minuten zwei persönliche Bestmarken. Damit ist die Inzellerin nach zwei Strecken Elfte. In Führung liegt die Russin Angelina Golikowa.

Bisher alle Coronatests negativ

Vor Wettkampfbeginn hatte die Internationale Eislaufunion (ISU) mitgeteilt, dass alle durchgeführten Coronatests negativ ausgefallen seien. Insgesamt waren 24 Stunden vor den Rennen 143 Personen getestet worden, darunter die Athleten sowie die weiteren Mitglieder der Nationalmannschaften.