Eisporthalle Bad Kissingen: Stadt will Rückkauf prüfen

In der Hängepartie um die Eissporthalle in Bad Kissingen will die Stadt nun prüfen, ob sie die Halle zurückkauft. Dem hat der Stadtrat nach kurzer Beratung zugestimmt. Oberbürgermeister Kay Blankenburg (SPD) kann nun ausloten, ob ein Rückkauf möglich ist. Die Stadt würde die Eissporthalle aber nur als Zwischenkäufer übernehmen, um sie an einen anderen Investor weiter zu verkaufen.

Regelungen zum Rückkauf der Eissporthalle

2017 hatte ein privater Investor aus der Ukraine die Eissporthalle gekauft. Der Stadt waren die Defizite von Hallenbad, Freibad und Eissporthalle zu viel. Die Eissport GmbH Bad Kissingen hatte sich im Kaufvertrag verpflichtet, die Halle der Öffentlichkeit und den Vereinen zugänglich zu machen. Gibt es keinen öffentlichen Lauf und keine Eiszeiten für Vereine, gibt es Regelungen zum Rückkauf.

Eishockey-Mannschaft abgemeldet

Die Eishockey-Mannschaft der Bad Kissinger Wölfe und der neue Eigentümer liegen im Clinch. Wegen der Insolvenz der Eissport GmbH konnten die Kissinger Wölfe die Halle nicht mehr nutzen und mussten ihre erste Mannschaft abmelden und den Spielbetrieb einstellen.