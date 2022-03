Eiskunstlauf: Savchenko wird Bondscoach in den Niederlanden

In den Niederlanden soll sie jetzt ein spezielles Förderprojekt für den Eiskunstlauf nach vorne bringen. "Ich versuche, so schnell wie möglich in Heerenveen anzufangen. Es ist eine große Herausforderung, den Eiskunstlauf in den Niederlanden auf ein höheres Niveau zu bringen. Diesen Ehrgeiz habe ich. Ich freue mich, dass mir diese Möglichkeit geboten wird", sagte die gebürtige Ukrainerin, die aktuell noch in Oberstdorf lebt.

In den Niederlanden spielen die Kunstläufer international bislang im Vergleich zu den Eisschnellläufern, die absolute Weltspitze darstellen, nur eine unbedeutende Nebenrolle. Genau das will Savchenko ändern: "Diesen Ehrgeiz habe ich." Damit sind Bestrebungen hinfällig, die erfolgsbesessene, mitunter aber auch launische viermalige Europameisterin in Deutschland zu halten.

Aktuell unterstützt sie Verwandte in der Ukraine

Aus dem Allgäu heraus versucht Savchenko derzeit auch, ihre Verwandten in der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Ukraine zu unterstützen und Kontakt zu ihnen zu halten. Die Eltern der sechsmaligen Weltmeisterin befinden sich mittlerweile in Deutschland. "Aber meine drei Brüder dürfen nicht raus und wollen auch nicht. Sie sagen, wir verteidigen unser Land", berichtete Savchenko am vergangenen Wochenende im ZDF-Sportstudio.