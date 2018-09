Eiskunstlauf: Die Nebelhorn-Trophy wird 50

Savchenko/Massot starten im Schaulaufen

Nicht im Wettkampfprogramm, aber im Schaulaufen am Start: die Paarlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot. Beide hatten im Mai verkündet, nach dem olympischen Gold-Triumph im Februar in Pyeongchang/Südkorea eine Wettkampfpause einzulegen. Ob und wann sie in den Wettkampfsport zurückkehren, ist noch offen. In Oberstdorf steht Savchenko außerdem als Trainerin an der Bande: Sie betreut das US-Paar Alexa Scimeca-Knierim und Chris Knierim.