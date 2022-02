Eiskaltes Training –Winterschwimmen im Veitsbronner Freibad

Alexandra Dech will es heute wissen. Schafft sie es wirklich, sich zu überwinden und mehrere Bahnen im vier Grad kalten Wasser des Veitsbronner Freibads zu ziehen? Die 47-jährige Nürnbergerin ist langjährige Hobby-Schwimmtrainerin - allerdings nur im warmen Wasser.

Sie zieht den Handschuh aus, taucht ihre Hand fröstelnd ins Schwimmerbecken. Noch lacht Alexandra, das wird sich aber gleich ändern. "Das Wasser ist wirklich saukalt, warum mache ich das eigentlich!?" sagt sie.

Freibad bei winterlichen sechs Grad

Dech ist eine von rund 20 Teilnehmenden an diesem grauen Vormittag. Es ist windig und bewölkt. Das Thermometer im Veitsbronner Freibad zeigt sechs Grad Celsius. Die lose Gruppe trifft sich einmal pro Woche unverbindlich zum gemeinsamen Kaltwasserschwimmen. Einige sind schon seit mehreren Jahren dabei.

Fast allen geht es hauptsächlich um das Gefühl der Überwindung, den eigenen Körper ganz intensiv zu spüren, an nichts Anderes zu denken, völlig im Augenblick zu sein. Vertreten sind alle Altersgruppen, Männer und Frauen, das Verhältnis ist ausgewogen. "Das Schönste ist es, wieder aus dem Wasser zu steigen!", sagt Eisschwimmer Harald Rausch.

Bürgermeister gibt sein Okay

Birgit Becher ist eine der Erfahrensten in der Gruppe. Sie hat bereits an vielen Eisschwimm-Wettbewerben teilgenommen, sogar bei Weltmeisterschaften war sie erfolgreich im kalten Wasser. Seit 2017 trainiert die Veitsbronnerin regelmäßig mit anderen "Leidgenossen" im Freibad ihrer Heimatstadt, von diversen Unterbrechungen aufgrund coronobedingter Pausen mal abgesehen. Sehr dankbar ist sie Marco Kistner, dem Bürgermeister von Veitsbronn. Er hatte nichts gegen die winterliche Nutzung des Bades einzuwenden.

Ärztlicher Check im Vorfeld

Birgit Becher dokumentiert akribisch die Teilnehmenden, zählt immer wieder durch. Das Eisschwimm-Training verläuft in geordneten Bahnen. Sicherheit wird groß geschrieben bei den wöchentlichen Treffen. Eigentlich passten immer zwei Personen am Beckenrand auf, hielten den Kontakt zu den Schwimmerinnen und Schwimmern im Eiswasser, fragten nach, ob alles ok sei, erklärt Becher. Alle, die ins Becken gehen, haben zudem eine Boje an sich gebunden - falls doch mal ein Krampf Probleme bereitet oder ähnliches.

Eisschwimmen könne eigentlich jeder ausprobieren, der kein Herzleiden habe, so Becher. Man müsse sich langsam rantasten, dürfe sich am Anfang nicht selbst überschätzen. Ein paar Minuten, mehr gehe bei den meisten zunächst ohnehin nicht. Ein ärztlicher Check im Vorfeld sei zu empfehlen. Sprünge vom Beckenrand seien in diesem Fall natürlich tabu.

Es werden immer mehr Eisschwimmer

Die Gruppe im Veitsbronner Bad ist stetig gewachsen. Eisschwimmen liegt im Trend, nicht nur hier. Vor allem die Corona-Pandemie hat für neugierigen Nachschub gesorgt. "Anfangs waren wir nur eine Handvoll, aber es ist stetig gewachsen," sagt Becher.

Nach und nach kamen immer mehr Neugierige, die meisten, die es ausprobierten, waren schnell begeistert und haben sich regelmäßig im winterlichen Freibad eingefunden.

Problemzone Hände und Füße

Mit schlotternden Knien steigt Alexandra Dech indessen die Treppen ins Schwimmerbecken hinab. Ihre anfängliche Entschlossenheit ist ihrer Mimik nicht mehr so ganz zu entnehmen. Dennoch zögert sie nicht, senkt den Oberkörper ab und schwimmt los. Erst zögerlich im Bruststil, dann taucht sie wagemutig das Gesicht ins klirrend kalte Wasser, krault eineinhalb Bahnen. Fast fünf Minuten schwimmt sie. Dann spürt sie vor allem ihre Hände und Füße nicht mehr. Höchste Zeit, das Becken zu verlassen.

Das Sprechen fällt der 47-Jährigen schwer, dennoch überschlagen sich ihre Worte. Stolz wie Oscar sei sie, die Schmerzen seien wirklich krass, aber sie ließen mit jedem Atemzug draußen auch wieder nach. Schnell schlüpft die Nürnbergerin in ihren kuscheligen Bademantel. Sie empfängt viel Lob von den erfahreneren Eisschwimmern. Selten hat ein heißer Tee wohl besser geschmeckt. Alexandra Dech hat sich überwunden. Darum ging´s. Kommende Woche will sie auf jeden Fall wiederkommen ins Veitsbronner Freibad.