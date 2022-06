Eishockeyspieler Nico Sturm: Von Augsburg ins NHL-Finale

Colorado hatte zuvor die Edmonton Oilers klar mit vier zu null Siegen aus den Halbfinals gekickt. Damit spielt nun nicht Edmontons Superstar Leon Draisaitl um den begehrten Stanley Cup, sondern der weitaus weniger bekannte Nico Sturm. Der 27-jährige Angreifer ist nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem berühmten Namensvetter und früheren Bundestrainer Marco aus Landshut, nach dem sogar eine Eissporthalle benannt ist.

Über Augsburg, Kaufbeuren und Landsberg nach Nordamerika

Nico ist damit der zweite "Sturm" in der größten Eishockey-Liga der Welt, der allererste aus Augsburg. "Am Anfang ist das ein bisschen ein Wow-Faktor neben den Leuten in der Kabine zu sitzen, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder der Playstation kennt, aber dann waren's auch nur Mannschaftskollegen, wie man sie sonst auch immer hat", sagte Sturm vor knapp drei Jahren.

Damals hatte der Junge aus Neubergheim am Stadtrand von Augsburg schon einen langen Weg hinter sich: über Augsburg, Kaufbeuren und Landsberg nach Nordamerika ans College und schließlich zu den Minnesota Wild – seiner ersten Station in der NHL. Erst diesen März wurde er zu den Colorado Avalanche getradet. Jetzt steht er sogar im Finale. Für die deutsche A-Nationalmannschaft stand er allerdings noch nie auf dem Eis.

Weg zum Erfolg durch Disziplin

Sein Bruder Timo weiß, warum es der mittlere der drei Sturm-Brüder bis zum Eishockey-Profi geschafft hat. "Er ist einfach der disziplinierteste von uns. Das kann man schon zugeben. Bei mir hats nicht gereicht, aber dafür kann ich jetzt immer zugucken", sagt Timo. Auch wenn Nico als Rollenspieler möglicherweise nur wenig Eiszeit bekommen wird.

Am Mittwoch beginnt die Final-Serie über maximal sieben Spiele um den Stanley Cup, die größte und begehrteste Trophäe der Eishockey-Welt.