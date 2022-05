Eishockeynationalspieler kämpft als Fußballer um Klassenerhalt

Eishockeynationalspieler Marcel Brandt von den Straubing Tigers schnürt am heutigen Samstag um 17 Uhr die Fußballschuhe. Mit seinem Heimatverein, dem SV Motzing, kämpft er um den Klassenerhalt in der Kreisliga.

Eishockeyprofi spielt als Fußballer im Sturm

Gegner der Mannschaft aus Motzing im Landkreis Straubing-Bogen ist der Nachbarclub SC Rain. Der Einsatz von Brandt ist nicht ungewöhnlich, der DEL-Verteidiger spielt während der Sommermonate regelmäßig bei seinem Heimatverein. Dort hatte der 30-Jährige in den vergangenen beiden Spielen jeweils entscheidende Tore erzielt, sodass der SV Motzing weiter die Chance auf den Klassenerhalt in der achten Liga hat.

Eishockey-Pause wegen Kiefer-Verletzung

Brandt wäre eigentlich im Kader des DEB bei der Eishockey-WM in Finnland gestanden, musste aber wegen einer Kieferverletzung absagen. Fußballspielen sei aber kein Problem, wird Brandt in einem Beitrag im Straubinger Tagblatt zitiert. Der Straubinger stand bei den Olympischen Winterspielen in Peking für die DEB-Auswahl auf dem Eis. Brandt ist im vergangenen Jahr zum Verteidiger des Jahres in der DEL gewählt worden. Als Fußballer spielt der Niederbayer im Sturm.