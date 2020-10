Eishockeylegende Erich Kühnhackl wird 70

Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck, bester Scorer bei der WM 1978 und bei den Olympischen Spielen 1984, Deutscher Meister 1970, 1977, 1979 und 1983 - die Liste der Erfolge von Erich Kühnhackl ist lang. 131 Tore in 211 Länderspielen sowie mehrfache Scorer-Rekorde in der Bundesliga gehen auf sein Konto.

Landshut als "zweite Heimat"

Seine Karriere begann dort, wo sie auch 1989 enden sollte: Nach seiner Flucht aus seinem Geburtsort, dem tschechoslowakischen Citice, heuerte er 1968 beim EV Landshut an. Zwischenzeitlich verschlug es Kühnhackl zum Kölner EC und dem Schweizer Klub EHC Olten, bevor er in die niederbayerische Hauptstadt zurückkehrte. Nach seiner aktiven Laufbahn blieb er Landshut zunächst als Trainer verbunden, bevor er unter anderem die deutsche Nationalmannschaft und später die Straubing Tigers übernahm.