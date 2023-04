Eishockey: WM-Test in Landshut gegen Österreich

Zum Abschluss ihres Trainingscamps spielt die deutsche Eishockeynationalmannschaft am Samstagabend ab 17 Uhr in Landshut erneut gegen Österreich. Neu im Kader ist der gebürtige Augsburger und NHL-Star Nico Sturm von den San José Sharks, der seine Premiere im Trikot der Herrennationalmannschaft feiern kann.

Testspiel gegen Österreich 2:0 gewonnen

"Das ist mit Sicherheit etwas, wo ich mich lange Zeit sehr drauf gefreut hab' und es ist auch etwas, was nicht jeder Spieler schafft. Von daher weiß ich das sehr zu schätzen, denn es ist ein Meilenstein in einer Karriere und macht mich definitiv sehr stolz", so Sturm. Das Stadion in Landshut ist mit rund 4.600 Zuschauern beinahe ausverkauft.

Bereits am Donnerstagabend hatte die DEB-Auswahl ein Testspiel gegen Österreich mit 2:0 gewonnen. Das war der erste Sieg für Neu-Bundestrainer Harold Kreis mit seiner DEB-Auswahl. "Für die Jungs war das eine Erleichterung, das hat man nach dem Spiel gespürt. Wir hatten einen sehr guten Start, das hat uns beflügelt." Insgesamt zeigte sich Kreis mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, will aber in Landshut mehr Offensivpower sehen.

Trainer zieht positive Bilanz der Trainingstage in Landshut

Neu-Bundestrainer Harold Kreis zieht beine positive Bilanz der Trainingstage in Landshut. Die Bedingungen seien hervorragend gewesen lobt Kreis: "Die Leute hier haben sich sehr bemüht, wir sind sehr glücklich mit dem Standort. Wir kommen auch gerne wieder!"

Die deutsche Eishockeynationalmannschaft bestreitet in drei Wochen, am 12. Mai, in Finnland ihr erstes Spiel bei der WM. Erster Gegner der DEB-Auswahl ist dann Schweden.