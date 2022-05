Eishockey-WM in Finnland: Spielorte, Modus und Favoriten

Für die besten Eishockey-Teams startet am Freitag das zweite Großevent des Jahres, nach den Olympischen Spielen in Peking geht es nun um den WM-Titel. Titelverteidiger Kanada könnte zum 28. Mal Gold gewinnen. Das deutsche Team möchte nach dem Erreichen des WM-Halbfinals im vergangenen Jahr in Finnland mindestens das Viertelfinale erreichen.