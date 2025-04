Eishockey WM der Frauen: Die Deutschen wollen "oben mitspielen"

Ungarinnen wollen sich für Olympia-Qualifikation rächen

Am stärksten in der deutschen Gruppe sieht sie ein Team: "Vor allem die Ungarinnen werden uns nochmal einiges bieten wollen, nachdem wir sie von ihrem Olympia-Traum abgehalten haben." Im Februar hatten sich die deutschen Eishockeyspielerinnen beim Qualifikationsturnier in Bremerhaven um das letzte Olympiaticket gegen Ungarn durchgesetzt.

"Ansonsten ist natürlich mit den Schwedinnen immer ein Top-Gegner da. Die letzten zwei Jahre konnten wir die Spiele für uns gewinnen und ich glaube, das wollen sie sich auch nicht mehr bieten lassen, das noch ein drittes Mal zuzulassen", so Abstreiter über den Auftaktgegner. Ansonsten warten noch die wuseligen Japanerinnen und die Aufsteigerinnen aus Norwegen aufs deutsche Team, in dem die Chemie schon jetzt stimmt, verrät Stürmerin Nici Hadraschek vom ECDC Memmingen: "Gut ist bei uns die Dynamik im Team, wir verstehen uns alle miteinander. Die Jungen bringen sich ein, persönlich und auf dem Eis."

Sandra Abstreiter prophezeit den WM-Shootingstar

Gut möglich, dass sich die eine oder andere Deutsche im Turnier in den Vordergrund spielen kann und Sandra Abstreiter am Ende in die beste Liga der Welt nach Nordamerika folgt. Der Topstar dieser WM, das prophezeit Abstreiter, steckt im Trikot des amtierenden Weltmeisters: "Jennifer Gardiner spielt diese Saison ihre erste WM. Sie ist 23 Jahre alt, also noch sehr jung für die kanadische Mannschaft. Ich finde ihre Skills sehr gut und deswegen bin ich sehr gespannt."

Gardiner und Abstreiter sind Teamkameradinnen in Montréal, von ihren Kolleginnen im Nationalmannschaftsteam ist Abstreiter sowieso überzeugt: "Also bei uns alle Jungen im Blick behalten."