Eishockey-WM: DEB-Trainer Söderholm startet mit fünf Debütanten

Mit den Olympia-Teilnehmern Dominik Kahun, Daniel Pietta und Fabio Wagner, aber auch fünf Debütanten startet Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm in die WM-Vorbereitung. Zu den 24 Spielern, die der Finne für die Länderspiele am Donnerstag (17 Uhr) und Freitag (15 Uhr) in Chomutov gegen Tschechien berief, gehören neben den Routiniers die Neulinge Nikita Quapp, Justin Volek (beide Krefeld Pinguine), Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings), Julian Napravnik (Minnesota State University) und Tim Fleischer (Nürnberg Ice Tigers).

Ins Trainerteam holte Söderholm für die WM in Finnland drei Landsmänner: den finnischen Rekordnationalspieler und Ex-Weltmeister Raimo Helminen und Petteri Väkiparta, Chefcoach des Zweitligisten Lausitzer Füchse. Als Torwarttrainer fungiert wieder Ilpo Kauhanen (48), neuer Videocoach ist Erik Elenz (University of Vermont). "Mir ist es am Anfang wichtig, dass wir im Trainerteam internationale Erfahrung haben", sagte der Bundestrainer.

Nach Tschechien folgen Partien in Rosenheim

Nach den Spielen in Tschechien folgen vier Kurztrainingslager und Spiele in Rosenheim (19. bis 23. April), Dresden (26. bis 30. April) und Schwenningen (5. bis 8. Mai). Dann sollen die Nationalspieler aus den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sowie aus der NHL zum Team stoßen.

Bei der WM (13. bis 29. Mai) sind in der Vorrunde Kanada, die Schweiz, die Slowakei, Dänemark, Kasachstan, Italien und Frankreich die Gegner.

Das Aufgebot für die ersten WM-Vorbereitungsspiele:

Torhüter: Andy Jenike (Iserlohn Roosters), Nikita Quapp (Krefeld Pinguine), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers)

Verteidiger: Torsten Ankert (Iserlohn Roosters), Tim Bender (Nürnberg Ice Tigers), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta/Schweiz), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt), Johannes Huss (Schwenninger Wild Wings), Luca Münzenberger (University of Vermont/USA), John Rogl (Augsburger Panther)

Stürmer: Alexander Blank, Laurin Braun, Justin Volek (alle Krefeld Pinguine), Tim Fleischer, Daniel Schmölz (beide Nürnberg Ice Tigers), Mirko Höfflin, Daniel Pietta, Samuel Soramies (alle ERC Ingolstadt), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters), Dominik Kahun (SC Bern/Schweiz), Alexander Karachun, Daniel Pfaffengut (beide Schwenninger Wild Wings), Julian Napravnik (Minnesota State University/USA).