Eishockey-Urgestein Reindl verabschiedet sich als DEB-Präsident

Nach acht Jahren als Präsident des DEB tritt Reindl auf der Mitgliederversammlung am Samstag (10.00 Uhr) in München nicht mehr zur Wahl an. Begonnen hatte seine Funktionärslaufbahn als Assistent des technischen DEB-Direktors Fritz Brechenmacher. Danach wurde er Sportdirektor, später auch Generalsekretär, für ein paar Monate sogar Bundestrainer, 2014 dann Präsident. Er organisierte die Heim-Weltmeisterschaften 2001, 2010 und 2017, bekleidet seit 24 Jahren diverse Ämter im Weltverband IIHF.

Drei Jahrzehnte bei sportlichen Großevents vertreten

Wie sehr Reindl mit dem Eishockeysport verbunden ist, zeigt die komplette Aufzählung der Großveranstaltungen, an denen er teilgenommen hat. Ob als Spieler, Co-Trainer oder Funktionär war er bei 28 Weltmeisterschaften und acht Olympischen Spielen dabei.

Olympia-Bronze und drei Mal Deutscher Meister

In seiner aktiven Zeit auf dem Eis kam der 181-malige Nationalspieler zu 669 DEL-Einsätzen, in denen er 423 Tore erzielte. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft die Bronzemedaille. Mit dem SC Riessersee wurde er 1978 und 1981 Deutscher Meister und ein weiteres Mal im Jahr 1985 mit dem SB Rosenheim.

Reindl als DEB-Präsident

Als Präsident hat Reindl den Verband nicht nur wirtschaftlich konsolidiert. Er führte den DEB auch wieder mit der Profiliga DEL zusammen. Außerdem baute er die Nachwuchsarbeit deutlich aus.

Vorwürfe und Anklage zum Ende der Amtszeit

Das Ende seiner Karriere beim DEB war allerdings überschattet von Vorwürfen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Unter Druck geriet der 67-Jährige wegen eines möglichen Interessenkonflikts durch seine Doppelfunktion als ehrenamtlicher Verbandspräsident und bezahlter Geschäftsführer einer DEB-Tochter.

Hendrik Ansink, Präsident des hessischen Eishockey-Landesverbandes, hatte im Februar Anzeige wegen Untreue erstattet. Reindl sieht sich durch das Gutachten der Kölner Kanzlei Verte, das der DEB in Auftrag gab, jedoch entlastet. Er habe "stets rechtskonform und für den DEB werthaltig gearbeitet".

Reindl findet am Ende: "Es war schon vieles richtig"

Der scheidende Verbandschef verabschiedet sich trotz des unschönen Endes zufrieden: "Man muss seine Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen treffen. Es war schon vieles richtig". Die letzten Tage als Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) waren für den 67-Jährigen wie "eine gefühlte Abschiedstour".