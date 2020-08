Eishockey: Torhüter aus den Birken fehlt München monatelang

Mit einer Fangquote von 92,72 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,21 war aus den Birken in der vergangenen Saison der zweitbeste Keeper der Deutschen EIshockey-Liga (DEL) hinter Nationaltorwart Mathias Niederberger (93,02/2,05).

Drei Meistertitel mit München

Der gebürtige Düsseldorfer wechselte im Sommer 2015 vom Liga-Konkurrenten Kölner Haie in die bayerische Landeshauptstadt und absolvierte in seiner bisherigen DEL-Karriere 498 Partien. Anfang Oktober vergangenen Jahres stellte aus den Birken mit seinem 46. Shutout - er blieb ohne Gegentore - eine neue historische Bestmarke in der höchsten deutschen Eishockeyklasse auf.

In den Jahren 2016, 2017 und 2018 gewann er mit München die deutsche Meisterschaft, bei den vergangenen Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang holte er mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille.

Neue Saison soll am 13. November starten

Die DEL will am 13. November die neue Saison starten. Der ursprünglich für den 18. September geplante Beginn wurde aufgrund der Ungewissheit bei den Zuschauer-Plänen bereits im Juli verschoben. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Saison wegen der Corona-Pandemie gab es in der letzten Saison keinen deutschen Meister, die Play-offs wurden abgesagt. Hauptrundensieger war der EHC München. Noch amtierender Meister aus der Saison 2018/19 sind die Adler Mannheim.